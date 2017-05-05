OnePlus подтвердила летний дебют OnePlus 5

Представитель китайской компании OnePlus подтвердил журналистам издания The Verge грядущий анонс наследника OnePlus 3 и 3T. Дебют нового флагманского смартфона компании запланирован на лето 2017 года.





Смартфон получил название OnePlus 5, перескочив через OnePlus 4, поскольку четверка, традиционно для Китая, считается несчастливым числом. Хотя это будет как раз пятое поколение OnePlus, по словам производителя, это не было главным фактором при выборе названия.

По неофициальной информации, дебют OnePlus 5 стоит ожидать в конце июня по цене около 449 долларов США. Слухи приписывают смартфону 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 х 1440 пикселей) или Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканер отпечатков пальцев на передней панели, возможно, встроенный под дисплей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ или128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3600 мАч, способный заряжаться на 25% быстрее благодаря технологии Dash Charge 2.0.