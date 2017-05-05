Скриншот подтвердил 8 ГБ оперативной памяти в OnePlus 5

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 5, который пока не был представлен официально. Скриншот, опубликованный источником, якобы, сделан с OnePlus 5 и подтверждает наличие целых 8 ГБ оперативной памяти.


Кроме того, на скришоте отмечаются 128 ГБ встроенной флеш-памяти и операционная система Android 7.1.2 Nougat с оболочкой HYdrogen OS.

По информации, появившейся ранее, дебют OnePlus 5 стоит ожидать в конце июня по цене около 449 долларов США. Ранее слухи приписывали смартфону 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 х 1440 пикселей) или Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканер отпечатков пальцев на передней панели, возможно, встроенный под дисплей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ или128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3600 мАч, способный заряжаться на 25% быстрее благодаря технологии Dash Charge 2.0.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

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