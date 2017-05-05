Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 сертифицирован FCC

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) появилась документация по восстановленному Samsung Galaxy Note 7, что намекает на постепенное приближение смартфона к выпуску.





На данный момент FCC сертифицированы три версии восстановленного Galaxy Note 7, с модельными номерами SM-N935K, SM-N935L и SM-N935S. Судя по всему, эти вариации предназначены для запуска у корейских операторов SK Telecom, KT и LG Uplus.

Напомним, в конце марта компания Samsung Electronics официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Согласно более ранним слухам, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat. Старт продаж ожидается в конце июня 2017 года.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.