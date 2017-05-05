Защищенный Samsung Galaxy S8 Active замечен в сети

В сети были замечены улики, подтверждающие подготовку к выпуску более прочной версии Samsung Galaxy S8 — смартфона Galaxy S8 Active, который пока не был представлен официально. Модель под номером SM-G892A засветилась в User Agent String, строке отсылаемой браузерами и другими клиентскими приложениями к веб-серверу.


Чудеса наблюдательности проявил Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, опубликовавший находку через свой аккаунт в Twitter. Кроме того, он нашел модель с номером SM-G892A в списке версий Samsung Galaxy S8, поддерживаемых приложением медиакомпании Netflix.

Напомним, пока о Samsung Galaxy S8 Active известно совсем немного. В основном, сам факт подготовки, его модельный номер SM-G892A и кодовое название — Cruiser.

В прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите по стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. Дебют может состояться в июне.

Источник
mtest.cloud4extreme
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Active

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