Смартфон Google Taimen засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Google Taimen, который пока не был представлен официально.





Напомним, согласно более ранним слухам, устройство под кодовым названием Taimen (таймень) разрабатывается Google в дополнение к следующему поколению смартфонов Pixel и Pixel XL под кодовыми названиями Walleye (светлопёрый судак) и Muskie (щука-маскинонг). По предварительным данным, смартфон получит дисплей больше, чем у Pixel и Pixel XL.

Бенчмарк подтвердил наличие в смартфоне 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android O, пока находящуюся в стадии превью для разработчиков. Процессор указан просто как восьмиядерный Qualcomm с тактовой частотой 1,9 ГГц. С большой вероятностью речь идет о топовом Snapdragon 835, если судить по количеству набранных баллов в одноядерном и многоядерном тестах.

Пока неясно, выйдет ли он в рамках серии Pixel под названием вроде Pixel XXL или окажется, например, своего рода третьим поколением Nexus 7. Отметим, что такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).