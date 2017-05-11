Названа дата начала продаж переизданного Nokia 3310

Стала известна дата начала розничных продаж переизданного телефона Nokia 3310. В Великобритании телефон появится с 24 мая, в Германии — с 26 мая, в Нидерландах и Бельгии — с 5 июня. Об этом рассказал ресурс TechRadar со ссылкой на сообщение компании HMD.


Напомним, на прошлой неделе производитель объявил о старте поставок нового Nokia 3310, однако конкретных сроков начала реальных розничных продаж тогда не назвал.

Переизданная версия кнопочного телефона Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне, одновременно со смартфонами Nokia 3 и 5.

Новый Nokia 3310 получил 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру и даже слот для карточек формата microSD. Телефон стал заметно компактнее, тоньше и легче предшественника. Он предлагается в четырех цветовых вариантах — красном, желтом, синем и сером. Как сообщалось во время анонса, продажи стартуют во втором квартале 2017 года по цене 49 евро.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.

Источник
TechRadar
Теги
Nokia телефон Европа HMD Nokia 3310

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