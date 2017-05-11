Недорогой смартфон Sony Xperia L1 вышел в продажу

Смартфон Sony Xperia L1 стал доступен в продаже, по крайней мере, в США. Напомним, он был анонсирован в конце марта и на момент анонса Sony Mobile сообщила, что модель поступит в продажу в некоторых странах в конце апреля 2017 года. Тем не менее, продажи стартуют только сейчас. В Европе он ожидается в июне.


Sony Xperia L1 без привязки к оператору и незалоченном виде доступен на Amazon и Best Buy. Цена составила $199,99. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четыреъхъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSDXC объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2620 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Функция Xperia Actions позволяет изменять настройки устройства и его функции в соответствии со сценариями использования, например, режим «Спокойной ночи» автоматически присвоит устройству статус «Не беспокоить», уменьшит яркость и обеспечит бесперебойную зарядку.

Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 151 x 74 x 8,7 мм, а вес — 180 граммов.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID SONY Sony Xperia L1

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

4 мая

Sony Xperia Z5 начинает обновляться до Android 6.0 Marshmallow

5 февраля 2016

Sony представила доступный смартфон Xperia L1

20 марта
Из рубрикиТелефоны
Китайцы показали прочный смартфон ZTE
Смартфон Google Taimen засветился в бенчмарке
Знаменитый симулятор жизни The Sims выходит на iOS и Android

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 74
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 65
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 57
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 34