Китайцы показали прочный смартфон ZTE

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон от компании ZTE, который пока не был представлен официально.


Судя по документации на сайте TENAA, модель под маркировкой ZTE C501 представляет собой защищенный смартфон с простыми характеристиками. Он заключен в прорезиненный корпус с металлическими вставками. Смартфон оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 854 x 480 пикселей, камерами на 2 и 8 МП.

Аппаратной основой стал неназванный процессор с тактовой частотой 1,1 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Работа производится под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. Предусмотрены версии в черно-зеленой расцветке, черно-синей, желто-черной и просто черной.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID ZTE TENAA

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