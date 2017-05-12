Gionee S10 с четырьмя камерами дебютирует 26 мая

Вслед за TCL и Oukitel еще одна китайская компания подтвердила свои планы по выпуску смартфона с двумя двойными камерами. Gionee опубликовала пару тизеров смартфона S10 с указанием даты анонса — 26 мая 2017 года.

Кроме того, информация о нем появилась на TENAA. Судя по документации, Gionee S10 обладает основной двойной камерой с модулями 16 Мп + 8 Мп и двойной двухцветной вспышкой, а также двойной фронтальной камерой с модулями 20 Мп + 8 Мп.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой станет неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3450 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Amigo OS.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Gionee

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