Металлический Huawei Honor 6C поступил в продажу в России

Компания Huawei начала продажи в России недорогого смартфона Honor 6C. Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели.


Смартфон оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами.


Аппаратной основой стал восмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940) с тактовой частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч.


Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Смартфон доступен в серебристом, сером и золотистом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 6C

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