Металлический Huawei Honor 6C поступил в продажу в России

Компания Huawei начала продажи в России недорогого смартфона Honor 6C. Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели.





Смартфон оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами.

Аппаратной основой стал восмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940) с тактовой частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Смартфон доступен в серебристом, сером и золотистом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.