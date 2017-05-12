Huawei Honor 9 c двойной камерой дебютирует в июне

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei Honor 9, который пока не был представлен официально.





По данным источника, Huawei Honor 9 будет оснащен двойной основной камерой как у Huawei Mate 9, состоящей из 20-мегаписельного монохромного модуля и 12-мегапиксельного цветного сенсора. Также источник отмети, что дизайн смартфона сильно похож на Xiaomi Mi 6, а дебют может состояться в конце июня 2017 года.

Согласно более ранним слухам, у смартфона имеется порт USB Type-C, но отсутствует стандартный 3,5-мм разъем для наушников. Кроме того, сканер отпечатков пальцев размещен спереди, он встроен в домашнюю кнопку. Предположительно, в его основу ляжет более мощный процессор, чем HiSilicon Kirin 950, на котором базируется Honor 8. Кроме того, ожидается увеличение емкости аккумулятора с 3000 мАч, улучшения камеры и какая-нибудь защита от воды.