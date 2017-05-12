Безрамочный смартфон Meizu дебютирует в 2018 году

Согласно китайским источникам, компания Meizu собирается выпустить свою версию безрамочного смартфона только в 2018 году. Уточняется и цена — смартфон будет оценен в 4000 юаней, то есть порядка 580 долларов США.





Аппаратной основой станет флагманский процессор Qualcomm, учитывая, что Meizu и Qualcomm зарыли топор войны, это довольно вероятно. По дизайну смартфон сможет соперничать с моделями от Samsung и Apple и продвинется далеко вперед по сравнению с текущими смартфонами Meizu.

Заявленные сроки вполне согласуются с более ранними словами президента компании о том, что в текущем году нет планов по выпуску безрамочного смартфона Meizu.