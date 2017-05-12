Moto X 2017 показали на закрытой презентации

Один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba опубликовал небольшое видео с закрытой презентации, на котором показываются подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Moto X 2017 года, пока не представленном официально.


Судя по видео, Moto X 2017 получит 5.5-дюймовый дисплей, новый процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3800 мАч с поддержкой QuickCharge.

Также можно отметить металлический корпус, сканер отпечатков пальцев на передней панели, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, лазерный автофокус для основной камеры.

Источник
Baidu Tieba
Теги
смартфон ANDROID Moto X Moto X 2017

Комментарии

Материалы по теме

5 смартфонов среднего класса, которые лучше флагманов

12 мая

IFA 2014: Смартфон Moto X позволяет создать дизайн самостоятельно

5 сентября 2014

Motorola готовит дешевую версию Moto X

3 августа 2013

Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

4 мая

В бенчмарке замечен 5,2-дюймовый смартфон Motorola

26 апреля 2014

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 замечен в продаже в Китае

12 мая
Из рубрикиТелефоны
Gionee S10 с четырьмя камерами дебютирует 26 мая
LeEco Le X920 засветился в бенчмарке
Модульная основа Google Project Treble сделает апдейты Android быстрее

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 79
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 57
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 35