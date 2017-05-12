Moto X 2017 показали на закрытой презентации

Один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba опубликовал небольшое видео с закрытой презентации, на котором показываются подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Moto X 2017 года, пока не представленном официально.





Судя по видео, Moto X 2017 получит 5.5-дюймовый дисплей, новый процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3800 мАч с поддержкой QuickCharge.

Также можно отметить металлический корпус, сканер отпечатков пальцев на передней панели, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, лазерный автофокус для основной камеры.