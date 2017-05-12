Ритейлеры рассекретили параметры и цену OnePlus 5

Китайские онлайн-магазины Geekbuying и GearBest включили в свои каталоги готовящийся к выпуску смартфон OnePlus 5, который пока не был представлен официально.





У Geekbuying смартфон OnePlus 5 доступен для предзаказа по цене $449, а обычная розничная цена составит $621,99. При этом указаны следующие параметры — 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойная основная камера на 23 Мп, фронтальная — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционная система Android 7.1 Nougat.

В GearBest указаны аналогичные характеристики и цена в размере $689. Также отмечаются размеры 152,7 x 74,7 x 7 мм и вес — 156 граммов. Согласно более ранним слухам, дебют OnePlus 5 стоит ожидать в июне или июле 2017 года.