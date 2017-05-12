Samsung Galaxy Note 8 с двойной камерой ожидается во второй половине года

Компания Samsung Electronics планирует выпустить наследника печально известного Galaxy Note 7 во второй половине 2017 года. Об этом сообщил корейский ресурс MK News со ссылкой на источники в индустрии.





Смартфон под предположительным названием Samsung Galaxy Note 8 получит двойную камеру, чьим производителем станет Samsung Electro-Mechanics. Камера, в том числе, будет поддерживать эффект размытия фона, как "портретный режим" у iPhone 7 Plus.

Напомним, ранее предполагалось, что Galaxy Note 8 станет первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Однако затем появилось сообщение, что следующий смартфон серии Samsung Galaxy C получит двойную камеру раньше Galaxy Note 8.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.

В квартальном отчете за первый квартал Samsung уже подтвердила выход нового флагмана во второй половине года, предположительно речь идет именно о Galaxy Note 8.