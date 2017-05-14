HTC U 11 предположительно поступит в продажу в Тайване уже 19 мая

По слухам, опубликованным на сайте MobileXpose, а затем растиражированным другими ведущими СМИ, смартфон HTC U 11 поступит в продажу уже 19 мая и будет стоить 659 долларов. Напоминаем, что официальный дебют устройства намечен на вторник, 16 мая. Предположительно, сначала гаджет можно будет приобрести на родном тайваньском рынке. Кроме того, вряд ли 19 мая он поступит в розничную продажу, скорее всего речь идет о предварительных заказах. Что касается других рынков, то там, опять же, по слухам, ждать HTC U 11 придется до июня.

Напомним, что недавний бенчмарк еще раз подтвердил основные технические параметры будущего флагмана. Согласно GFXBench, модель под маркировкой HTC U-3u получила 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 16 МП фронтальную и 12 МП основную камеры, аппаратной основой стал топовый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 540, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, основная камера использует фирменную технологию UltraPixel 3, а в дополнение к версии с 4 и 64 ГБ памяти готовится версия и с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U лишится 3,5-мм разъема для наушников, сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57, а также поддержкой NFC.

В качестве главной изюминки смартфон получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.