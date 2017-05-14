Moto X (2017) может получить название Moto X4

Новый смартфон Moto X (2017), по словам знаменитого @evleaks, получит название Moto X4. Учитывая, что предсказания этого Twitter-аккаунта очень часто сбываются, можно предположить, что так оно действительно и будет. Напомним, что совсем недавно гаджет засветился в тизер-ролике и был представлен на закрытой презентации

Судя по видео, Moto X 2017 получит 5.5-дюймовый дисплей, новый процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3800 мАч с поддержкой QuickCharge.

Также можно отметить металлический корпус, сканер отпечатков пальцев на передней панели, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, лазерный автофокус для основной камеры.

Источник
@evleaks
Теги
смартфоны Moto X 2017

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