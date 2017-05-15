Caviar выпускает легендарную Nokia 3310 2000 года в титановом корпусе

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, в преддверии выхода переизданного Nokia 3310, представила кастомизированную оригинального телефона Nokia 3310, да той самой легендарной версии 2000 года.


Nokia 3310 получила корпус из цельного закаленного титана с гравировкой, имитирующей узор дамасской стали. Дизайнеры предложили две разновидности — Titano и Atlante Russia.

Первая модель с полным названием Caviar Nokia 3310 Classic Titano Damascus выполнена просто в титановом корпусе, без лишних украшательств. Серия Atlante Russia представлена двумя моделями — Caviar Nokia 3310 Classic Russia Damascus Gold и Russia Damascus White, получившими герб России и табличку с гимном из желтого и белого золота, соответственно.

Стоимость телефона в титановом корпусе — 119 тысяч рублей, с Гербом России — 147 и 139 тысяч рублей. Старт продаж запланирован на 5 июня.

Источник
Caviar
Теги
Nokia телефон фейспалм Caviar Nokia 3310

Комментарии

Материалы по теме

15 легендарных телефонов начала 2000-х

10 февраля

20 самых популярных телефонов в мире за всю историю

14 февраля

Caviar выпускает пуленепробиваемый Nokia 3310

1 марта

Caviar предлагает люксовый iPhone Pokemon Go Edition для ловли покемонов

8 августа 2016

Microsoft выпускает новый телефон Nokia

20 сентября 2016

Microsoft выпускает простой телефон Nokia 105 за 20 долларов

3 июня 2015
Из рубрикиТелефоны
Представлен анимешный смартфон Sailor Moon M8
Visa: Представлен список банков, работающих с Android Pay в России
Что случилось 15 мая 2017 года?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 79
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 58
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 35