Caviar выпускает легендарную Nokia 3310 2000 года в титановом корпусе

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, в преддверии выхода переизданного Nokia 3310, представила кастомизированную оригинального телефона Nokia 3310, да той самой легендарной версии 2000 года.





Nokia 3310 получила корпус из цельного закаленного титана с гравировкой, имитирующей узор дамасской стали. Дизайнеры предложили две разновидности — Titano и Atlante Russia.

Первая модель с полным названием Caviar Nokia 3310 Classic Titano Damascus выполнена просто в титановом корпусе, без лишних украшательств. Серия Atlante Russia представлена двумя моделями — Caviar Nokia 3310 Classic Russia Damascus Gold и Russia Damascus White, получившими герб России и табличку с гимном из желтого и белого золота, соответственно.

Стоимость телефона в титановом корпусе — 119 тысяч рублей, с Гербом России — 147 и 139 тысяч рублей. Старт продаж запланирован на 5 июня.