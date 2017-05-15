Пять расцветок HTC U 11 показались на видео вживую

Вьетнамский портал Tinhte.vn опубликовал небольшой видеообзор готовящегося к выпуску смартфона HTC U 11, который пока не был представлен официально. Анонс HTC U 11 ожидается буквально завтра и производителю, явно, не понравилось самоуправство Tinhte.vn, поскольку авторы были вынуждены удалить ролик из доступа. К счастью, энтузиасты из SlashLeaks успели наделать скриншотов с видео.





На них можно увидеть все пять вариантов расцветки HTC U 11 — синий, красный, черный, белый и бирюзовый. На видео и на одном из скриншотов также можно увидеть функцию Edge Sense. Как и у HTC U Ultra, смартфон лишен 3,5-мм аудиоразъема и получил порт USB-Type-C. Также авторы обращают внимание на процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти.

Напомним, в качестве главной изюминки смартфон получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

Согласно более ранним утечкам, получила 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 16-мегапиксельную фронтальную камерой, 12-мегапиксельную основную камеру с фирменной технологией UltraPixel 3. Предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также а 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57/IP68, а также поддержкой NFC.

Напомним, HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского смартфона 16 мая. Он известен под кодовым названием HTC Ocean и может выйти на рынок как HTC U или HTC U 11.