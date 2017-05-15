Бюджетные смартфоны Moto C и Moto C Plus представлены официально

Компания Motorola, сейчас являющаяся подразделением китайской Lenovo, представила пару бюджетных смартфонов Moto C и Moto C Plus, о которых ходило столько слухов.


Младшая модель, Moto C, в версии 3G оценена с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 89 евро, версия с 4G — в 99 евро. Старшая модель, Moto C Plus, с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти стартует от 119 евро.

Moto C оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 Мп и 5 Мп, аккумулятором на 2350 мАч. Moto C Plus получил разрешение HD (720 x 1280 пикселей), камеры на 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку двух SIM-карт, слот для карточек памяти microSD.

Motorola планирует выпустить Moto C и Moto C Plus до конца весны в ряде стран, включая Латинскую Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Источник
Motorola
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto C Moto C Plus

Комментарии

Материалы по теме

Cмартфон Moto G4 Plus вышел в России

26 августа 2016

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Главные новинки февраля 2016 года: смартфоны

8 марта 2016

Металлический Moto M выходит в Европе

16 декабря 2016

Металлический Moto M представлен официально

8 ноября 2016

Обзор смартфона Moto X Force: первый противоударный флагман

23 июня 2016
Из рубрикиТелефоны
Представлен анимешный смартфон Sailor Moon M8
Visa: Представлен список банков, работающих с Android Pay в России
Что случилось 15 мая 2017 года?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 79
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 58
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 35