Бюджетные смартфоны Moto C и Moto C Plus представлены официально

Компания Motorola, сейчас являющаяся подразделением китайской Lenovo, представила пару бюджетных смартфонов Moto C и Moto C Plus, о которых ходило столько слухов.





Младшая модель, Moto C, в версии 3G оценена с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 89 евро, версия с 4G — в 99 евро. Старшая модель, Moto C Plus, с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти стартует от 119 евро.

Moto C оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 Мп и 5 Мп, аккумулятором на 2350 мАч. Moto C Plus получил разрешение HD (720 x 1280 пикселей), камеры на 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку двух SIM-карт, слот для карточек памяти microSD.

Motorola планирует выпустить Moto C и Moto C Plus до конца весны в ряде стран, включая Латинскую Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.