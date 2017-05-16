Visa: Представлен список банков, работающих с Android Pay в России

Вчера мы писали, что пользователи устройств на базе Android уже начали получать уведомление о появлении приложения Android Pay в российском Google Play. Достаточно скачать приложение в Google Play, подключить свою кредитную или дебетовую карту Visa и начать наслаждаться сервисом. Сегодня также стал известен список банков, поддерживающих Android Pay:

  1. Альфа-банк
  2. Райффайзен БАНК
  3. МТС
  4. ТинькоффБанк
  5. Сбербанк
  6. ВТБ24
  7. Открытие
  8. АК БАРС БАНК

Android Pay работает везде, где принимаются бесконтактные платежи.

Напомним, осенью 2016 года в России заработал стачала сервис Samsung Pay, а затем и Apple Pay. С запуском Android Pay бесконтактными платежами смогут воспользоваться не только пользователи некоторых смартфонов Samsung, но и других Android-смартфонов с чипом NFC. Кроме того, поддержка Android Pay появилась в смарт-часах, когда вышло обновление Android Wear 2.0.

Источник
Visa
Теги
бесконтактная оплата Android Pay

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