Visa: Представлен список банков, работающих с Android Pay в России

Вчера мы писали, что пользователи устройств на базе Android уже начали получать уведомление о появлении приложения Android Pay в российском Google Play. Достаточно скачать приложение в Google Play, подключить свою кредитную или дебетовую карту Visa и начать наслаждаться сервисом. Сегодня также стал известен список банков, поддерживающих Android Pay:

Альфа-банк Райффайзен БАНК МТС ТинькоффБанк Сбербанк ВТБ24 Открытие АК БАРС БАНК

Android Pay работает везде, где принимаются бесконтактные платежи.

Напомним, осенью 2016 года в России заработал стачала сервис Samsung Pay, а затем и Apple Pay. С запуском Android Pay бесконтактными платежами смогут воспользоваться не только пользователи некоторых смартфонов Samsung, но и других Android-смартфонов с чипом NFC. Кроме того, поддержка Android Pay появилась в смарт-часах, когда вышло обновление Android Wear 2.0.