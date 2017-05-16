Следующие Apple Watch смогут отслеживать уровень сахара в крови

Компания Apple планирует большое обновление функций для заботы о здоровье в будущие версии смарт-часов Apple Watch. Об этом рассказал ресурс BGR со ссылкой на источники, ознакомленные с планами компании.


В частности BGR утверждает, что в прошлом году Apple наняла более двухсот (200) докторов философии, чтобы улучшить возможности часов в сфере здоровья. Одно из направлений разработок — возможность отслеживания уровня сахара в крови, причем без подключения дополнительных гаджетов к часам.

Еще одно направление — сменные смарт-браслеты, которые смогут добавлять различные функции к часам, не усложняя сам гаджет и не увеличивая его базовую стоимость. Есть вероятность, что функция для отслеживания сахара будет реализована именно через такой смарт-браслет. Кроме того, браслеты могут добавить камеру и дополнительный аккумулятор.

Источник
BGR
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