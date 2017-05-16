Смартфон Archos 50f Neon оценен в 5 тысяч рублей

Компания Archos сообщила о выпуске в России смартфона 50f Neon. Это доступная модель с простыми параметрами, она предлагается с дополнительной яркой задней панелью желтого цвета.


Archos 50f Neon оснащается 5-дюймовым TN-дисплеем с разрешением 854 x 480 пикселей, 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной офновной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6580M с тактовой частотой 1,3 ГГЦ, 1 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Archos 50f Neon уже появился в продаже в России. Рекомендованная розничная цена версии с 8 ГБ внутренней памяти составляет 4 799 рублей, а версии с 16 ГБ и желтой панелью — 5 099 рублей.

Источник
Archos
Теги
смартфон ANDROID Россия ARCHOS

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