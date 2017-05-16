Сжимаемый смартфон HTC U11 представлен официально

Как и ожидалось, компания HTC представила свой новый флагманский смартфон. Им оказалась модель HTC U11, ранее известная по слухам как HTC U 11, HTC U и HTC Ocean.





Главной изюминкой смартфона стала сенсорная рамка корпуса Edge Sense, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав аппарат рукой. Таким способом пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, отправить сообщение, открыть избранные приложения, а также выполнять другие действия. Настраивается доступ к широкому набору функций и приложений.







Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем Super LCD 5 с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом 3D Corning Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камерой, 12-мегапиксельную основную камеру с фирменной технологией UltraPixel 3 с размером пикселя 1,4 мкм.





Аппаратной основой стал топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2.45 ГГц. Предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность использовать карточки формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

HTC U11 может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP67, выдерживает погружения на глубину до 1 м в пресной воде на время до 30 минут.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой HTC Sense UI, а также дополнениями HTC Edge Sense и HTC Sense Companion. Помощник HTC Sense Companion изучает привычки пользователя, чтобы выдавать более актуальные подсказки относительно контактов, приложений и оповещений. Также производитель отмечает функцию HTC USonic, которая анализирует строение ушей пользователя с помощью звуковых импульсов и подстраивает звучание.

Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC. Есть порт USB 3.1 Type-C, а вот 3,5-мм аудиоразъема — нет. Размеры составляют 153,9 x 75,9 x 7,9 мм, а вес — 169 граммов.

HTC U11 предлагается в синем, голубом, красном, черном и белом цветовых вариантах. Он начнет появляться в некоторых регионах со следующей недели, а международные продажи стартуют с июня 2017 года. Рекомендованная цена для Европы составляет 749 евро.