Huawei выпускает Honor 6X Premium в России

Компания Huawei сообщила о скором начале продаж в России смартфона Honor 6X Premium. В отличие от базовой версии Honor 6X, модель Premium получила увеличенный объем памяти — с 3 до 4 ГБ оперативной и с 32 до 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Рекомендованная цена, соответственно, выросла с 16 990 рублей до 18 990 рублей.





Напомним, главной изюминкой смартфона стала двойная основная камера, что пока редкость в смартфонах такой ценовой категории. Двойная камера на задней панели состоит из 12-мегапиксельной основной камеры со вспышкой и фазовым автофокусом, а также 2-мегапиксельной вспомогательной камеры. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Смартфон заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 655, аккумулятором емкостью 3340 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Всего представлено три версии — с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Обе получили возможность расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Размеры составляют 150,9 х 72,6 х 8,2 мм, а вес — 162 грамма.

Продажи нового смартфона Huawei Honor 6X Premium стартуют 20 мая в сети магазинов DNS.