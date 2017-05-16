Смартфон Huawei Y7 представлен официально

Компания Huawei представила смартфон Huawei Y7. Это доступная модель среднего уровня в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и емким аккумулятором.





Huawei Y7 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с графикой Adreno 505, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Поддерживаются две SIM -карты, 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Рекомендованная цена пока не объявлена.