Объявлены российские цены на Nokia 3, 5 и 6

Одновременно с запуском российских продаж переизданного телефона Nokia 3310, компания HMD Global объявила условия выпуска в России смартфонов Nokia 3, 5 и 6.



Nokia 3

Смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 поступят в розничную продажу 15 июня, Nokia 6 – 30 июня. Цена Nokia 6 составит 15 990 рублей, Nokia 5 – 12 990 рублей, Nokia 3 – 9 990 рублей. При этом 18 мая, те, кто успеет внести предоплату за смартфон Nokia в интернет-магазинах Nokia, М.Видео, Евросеть, Связной, МТС и Мегафон, получат обновленный телефон Nokia 3310 в подарок.



Nokia 5

Напомним, на прошедшей в начале марта выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5, переиздание Nokia 3310 и международную версию смартфона Nokia 6, уже продающегося в Китае.



Nokia 6



Два старших смартфона заключены в алюминиевый корпус, младшая модель получила металлическую рамку. Они работают под управлением "чистой" операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Nokia 3 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 8-мегапиксельные фронтальную и основную камеру. В основе лежит четырехъядерный MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2650 мАч.

Nokia 5 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.



Nokia 6



Nokia 6 получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-дисплеем со скругленными кромками, 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.