Nokia 8 и 9 засветились в официальном видео

В официальном промо-видео, наравне со смартфонами Nokia 3 и 5 засветились ранее не анонсированные топовые модели Nokia 8 и 9. На "феномен" обратил внимание известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass).





Nokia 9 можно легко заметить по двойной камере. По предварительным данным, она получит разрешение 22 Мп. Рядом с Nokia 9 лежит Nokia 8, причем это точно не Nokia 6, как можно подумать сначала, поскольку у Nokia 6 модуль камеры имеет иную форму.

Видео было опубликовано пользователем, судя по профилю в LinkedIn, имеющим долгую историю сотрудничества с брендом Nokia до 2014 года и затем продолжившим работу с HMD Global через агентство.

Согласно более ранней информации, Nokia 9 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), процессором топовым Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Nokia 8, по одной из версий, тоже сможет похвастаться дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 660.