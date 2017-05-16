Samsung Galaxy C10 предрекают двойную камеру и кнопку Bixby

В сети появились фото задней крышки готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy C10, который пока не был представлен официально. Их опубликовал китайский источник под ником Ice universe в своем аккаунте Twitter.


Судя по фото, смартфон получит двойную основную камеру и специальную кнопку для запуска голосового помощника Bixby, как у флагманских смартфонов Galaxy S8. Напомним, недавние слухи сообщали, что в следующем смартфоне серии Galaxy C корейский производитель впервые для себя использует двойную камеру. Теперь эта теория нашла частичное подтверждение. Еще одним кандидатом на звание первого смартфона Samsung с двойной камерой является фаблет Galaxy Note 8.


Как ожидается, Samsung готовит пополнение серии Galaxy C, в которую входят смартфоны среднего уровня, моделями Galaxy C10 (маркировка SM-C9100) и Galaxy C10 Plus (маркировка SM-C9150/C9158).

Источник
Ice universe
Теги
смартфон ANDROID Samsung Bixby

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