Потенциальный Samsung Galaxy S8 с Windows 10 Mobile показался на фото

Китайские источники опубликовали живые фотографии смартфона, который может оказаться версией флагманского Samsung Galaxy S8 на базе операционной системы Windows 10 Mobile.





Напомним, вскоре после анонса Samsung Galaxy S8 и S8+ стало известно, что Microsoft решила выпустить собственную кастомизированную версию новых флагманских смартфонов Samsung. Правда, Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition не получил Windows 10 Mobile вместо Android 7.0 Nougat. Издание для Microsoft отличается от оригинала лишь пакет предустановленных приложений и сервисов. По словам представителя компании, кастмизация Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition применяется при распаковке и подключении устройства к Wi-Fi. В пакет входят, в том числе, Microsoft Office, OneDrive, Cortana, Outlook и так далее.

Возможно, Microsoft и Samsung решили пойти дальше и готовят версию Samsung Galaxy S8 на Windows 10 Mobile. Впрочем, фото могут оказаться и подделкой.