Sony открыла предзаказ на флагманский Xperia XZ Premium в Европе

Компания Sony Mobile начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Xperia XZ Premium в Европе. Смартфон доступен в онлайн-магазинах компании в сером и серебристом цветовых вариантах по цене 649 фунтов стерлингов для Великобритании и 749 евро для континентальной Европы.

Для оформившим предзаказ Sony выдает в некоторых регионах специальные подарки. Например, в Германии предлагаются бесплатные наушники MBR-100ABN, которые сами по себе стоят порядка 300 евро, а в Великобритании — наушники Sony MDR-NC750, обычно стоящие 600 фунтов стерлингов. Поставки предзаказов должны начаться в начале июня.

Напомним, Xperia XZ Premium может похвастаться улучшенной камерой Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. В 2017 году такой модуль будет использоваться только в смартфонах Sony, а другим производителям его поставлять не будут. Второй изюминкой смартфона Xperia XZ Premium стал экран 4K HDR.

Смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5 и на передней, и на задней панелях. Xperia XZ Premium оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/2,3" Exmor RS for mobile и пятиосной системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельной фронтальной камерой 1/3,06" Exmor RS for mobile.

Аппаратной основой стал топовый в текущем году процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти (UFS). Для расширения используется гибридный слот — можно вставить либо microSD, либо вторую SIM-карту. Аккумулятор обладает емкостью 3230 мАч.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XZ Premium

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