Apple начала собирать iPhone SE в Индии

Компания Apple завершила тестовый запуск производства первых iPhone в Индии. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Apple и официальных лиц, имеющих непосредственное отношение к проекту.





Производство самого доступного смартфона Apple, iPhone SE, было передано в начале мая тайваньскому контрактному производителю Wistron, который открыл сборочную линию в Карнатаке.

По словам Apple, сейчас началось производство небольших объемов iPhone SE в Бангалоре, административном центре Карнатаки. Поставки произведенных в Индии устройств начнутся на домашнем рынке в мае. Первые из них могут оказаться на полках магазинов на текущей или следующей неделе.