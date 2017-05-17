Apple начала собирать iPhone SE в Индии

Компания Apple завершила тестовый запуск производства первых iPhone в Индии. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Apple и официальных лиц, имеющих непосредственное отношение к проекту.


Производство самого доступного смартфона Apple, iPhone SE, было передано в начале мая тайваньскому контрактному производителю Wistron, который открыл сборочную линию в Карнатаке.

По словам Apple, сейчас началось производство небольших объемов iPhone SE в Бангалоре, административном центре Карнатаки. Поставки произведенных в Индии устройств начнутся на домашнем рынке в мае. Первые из них могут оказаться на полках магазинов на текущей или следующей неделе.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
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