LG перейдет на OLED-экраны для своих флагманов, начиная с V30

Компания LG Electronics собирается начать выпускать смартфоны с OLED-дисплеями во второй половине 2017 года. Об этом сообщило корейское издание Korea Herald со ссылкой на источники в индустрии.

LG V20
LG V20

По данным источников, первым таким смартфоном станет фаблет LG V30, готовящийся к дебюту в сентябре, а следующий флагман под условным названием LG G7 последует в будущем году.

Отмечается, что большинство OLED-дисплеев, произведенных LG Display на фабрике Gumi E5 во второй половине года будут использоваться именно в смартфонах LG Electronics, начиная с LG V30. Небольшое же количество поставят китайским производителям, надеющимся "догнать и перегнать" Samsung с Apple. Производство этих панелей стартует в июле.

Отметим, что свой первый смартфон с OLED-дисплеем LG выпустила еще в 2013 году, им стал провальный изогнутый в форме банана G Flex. Сейчас же смартфоны с изогнутыми на кромках OLED-экранами начали пользоваться спросом.

Источник
The Korea Herald
Теги
смартфон ANDROID LG OLED LG V20 LG V30

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