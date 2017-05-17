LG перейдет на OLED-экраны для своих флагманов, начиная с V30

Компания LG Electronics собирается начать выпускать смартфоны с OLED-дисплеями во второй половине 2017 года. Об этом сообщило корейское издание Korea Herald со ссылкой на источники в индустрии.



LG V20

По данным источников, первым таким смартфоном станет фаблет LG V30, готовящийся к дебюту в сентябре, а следующий флагман под условным названием LG G7 последует в будущем году.

Отмечается, что большинство OLED-дисплеев, произведенных LG Display на фабрике Gumi E5 во второй половине года будут использоваться именно в смартфонах LG Electronics, начиная с LG V30. Небольшое же количество поставят китайским производителям, надеющимся "догнать и перегнать" Samsung с Apple. Производство этих панелей стартует в июле.

Отметим, что свой первый смартфон с OLED-дисплеем LG выпустила еще в 2013 году, им стал провальный изогнутый в форме банана G Flex. Сейчас же смартфоны с изогнутыми на кромках OLED-экранами начали пользоваться спросом.