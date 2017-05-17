Прототип OnePlus 5 с двойной камерой показался на фото

В сети появилось фото, на котором, предположительно, изображен прототип готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 5, пока не представленного официально. Фотографию опубликовал профильный ресурс AndroidAuthority со ссылкой на собственный источник.





На фото видна двойная камера, еще раз подтверждая более ранние слухи, а также дизайн унаследованный у OnePlus 3/3T. Судя по отсутствию сканера отпечатков пальцев на задней панели, надеяться на безрамочный дисплей не стоит. Также источник отмечает цену около 650 долларов США.

Согласно более ранней информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Дебют OnePlus 5 стоит ожидать в июне или июле 2017 года.