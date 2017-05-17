Прототип OnePlus 5 с двойной камерой показался на фото

В сети появилось фото, на котором, предположительно, изображен прототип готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 5, пока не представленного официально. Фотографию опубликовал профильный ресурс AndroidAuthority со ссылкой на собственный источник.


На фото видна двойная камера, еще раз подтверждая более ранние слухи, а также дизайн унаследованный у OnePlus 3/3T. Судя по отсутствию сканера отпечатков пальцев на задней панели, надеяться на безрамочный дисплей не стоит. Также источник отмечает цену около 650 долларов США.

Согласно более ранней информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Дебют OnePlus 5 стоит ожидать в июне или июле 2017 года.

Источник
AndroidAuthority
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов 2016 года

22 декабря 2016

Google раскрыла подробности о Android O

17 мая

OnePlus 3T вышел в продажу в Европе

28 ноября 2016

Мощный OnePlus 3T поступил в продажу

22 ноября 2016

Мощный OnePlus 3T представлен официально

15 ноября 2016

Обзор смартфона OnePlus 3: конкуренты ранены, средний класс убит

16 сентября 2016
Из рубрикиТелефоны
Google представила Android Go для смартфонов начального уровня
Цифра дня: Сколько активных устройств работает на Android?
Фото макета iPhone 8 показали "финальный" дизайн

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 59
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 36