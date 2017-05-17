Samsung Galaxy Note 8 получит двойную камеру в 3х оптическим зумом

Компания Samsung Electronics собирается впервые использовать двойную камеру в своем смартфоне с выпуском флагманского Galaxy Note 8 ближе к концу 2017 года. Об этом сообщило корейское издание Korea Herald со ссылкой на Парк Кан Хо (Park Kang-ho), аналитика из Daishin Securities.





По словам источника, изначально планировалось встроить двойную камеру уже в Galaxy S8, но их пришлось отменить из-за дороговизны. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Напомним, ранее уже предполагалось, что Galaxy Note 8 станет первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Однако затем появилось сообщение, что следующий смартфон серии Samsung Galaxy C получит двойную камеру раньше Galaxy Note 8.

Кроме того, согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.