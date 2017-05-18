Мошенники нашли способ успешно продавать заблокированные iPhone на барахолках

Один из пользователей русскоязычной информационно-развлекательная социальная сеть Pikabu из сообщества ремонтников рассказал о популярном способе мошенничества на барахолках вроде Авито, который позволяет продать найденный или украденный iPhone, заблокированный прошлым владельцем.


Для этого просто повреждается разъем для SIM-карты, в результате при включении смартфон доходит до этапа активации и не может пройти ее, поскольку для активации требуется вставить SIM-карту, а ее-то смартфон и не распознает.

В результате, при попытке проверить продаваемый товар покупатель не доходит до следующего этапа — ввести логин и пароль в iCloud, который на самом деле неизвестен. Продавец может "отвлечь" покупателя заявлением, что это с его SIM-кой что-то не так или просто заявить, что смартфон требует "недорогого ремонта" и скинуть цену.

Разумеется, в сервис-центре разъем для SIM-карты починить могут и всего за пару тысяч, вот только проблему с блокировкой это не решит. И покупатель попадает в ситуацию, когда логин и пароль iCloud прошлого владельца неизвестен, а продавец заранее позаботился о том, чтобы пропасть.

В связи с этим рекомендуется при покупке iPhone с рук не забывать проверить его на привязку/блокировку по Apple ID и в iCloud.

Источник
Pikabu
Теги
смартфон Россия Apple iPhone фейспалм Avito

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