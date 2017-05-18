Обновленный Samsung Galaxy Note 7 получит название Galaxy Note FE

Из Южной Кореи пришла информация о том, что восстановленный Samsung Galaxy Note 7 получит наименование Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, то есть фаблет рассчитан на фанатов оригинального Note 7.

Впрочем, пока все на уровне слухов. Ранее, в сети писали о названии Galaxy Note 7R (что означает «обновленный»).

Galaxy Note 7 «заново» уже получил сертификации FCC, Wi-Fi, Bluetooth, так что запуск случится довольно скоро. По последним данным с родины устройства, случится это в конце июня.

По слухам, стоить новинка будет в два раза дешевле, чем стоил оригинал на запуске.