Обновленный Samsung Galaxy Note 7 получит название Galaxy Note FE

Из Южной Кореи пришла информация о том, что восстановленный Samsung Galaxy Note 7 получит наименование Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, то есть фаблет рассчитан на фанатов оригинального Note 7.

Впрочем, пока все на уровне слухов. Ранее, в сети писали о названии Galaxy Note 7R (что означает «обновленный»).

Galaxy Note 7 «заново» уже получил сертификации FCC, Wi-Fi, Bluetooth, так что запуск случится довольно скоро. По последним данным с родины устройства, случится это в конце июня.

По слухам, стоить новинка будет в два раза дешевле, чем стоил оригинал на запуске.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны SAMSUNG GALAXY NOTE

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