Tonino Lamborghini Alpha One стоит 2100 долларов

Tonino Lamborghini Alpha One это люксовый смарфтон, корпус которого сделан из жидкого метала, который крепче титана. Кроме того, в отделке применялись дорогие сорта итальянской кожи. И то и другое также используется при создании итальянских спорткаров.

При этом характеристики гаджета весьма впечатляющие. Alpha One оснащается 5,5-дюймовым Quad HD AMOLED дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass 4. Аппаратной основой стал Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.


Основная камера имеется разрешение 20 МП, а фронтальная — 8 МП. Смартфон поддерживают работу с 2 SIM-картами и оснащается аккумулятором на 3250 мАч с технологией быстрой зарядки. За звук отвечает двойной Hi-Fi чипсет.

Купить устройство можно за 2100 долларов вот здесь.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны LAMBORGHINI

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