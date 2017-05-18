Tonino Lamborghini Alpha One стоит 2100 долларов

Tonino Lamborghini Alpha One это люксовый смарфтон, корпус которого сделан из жидкого метала, который крепче титана. Кроме того, в отделке применялись дорогие сорта итальянской кожи. И то и другое также используется при создании итальянских спорткаров.

При этом характеристики гаджета весьма впечатляющие. Alpha One оснащается 5,5-дюймовым Quad HD AMOLED дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass 4. Аппаратной основой стал Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.

Основная камера имеется разрешение 20 МП, а фронтальная — 8 МП. Смартфон поддерживают работу с 2 SIM-картами и оснащается аккумулятором на 3250 мАч с технологией быстрой зарядки. За звук отвечает двойной Hi-Fi чипсет.

Купить устройство можно за 2100 долларов вот здесь.