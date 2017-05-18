Изображение розового Samsung Galaxy C10 с двойной камерой засветилось в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось изображение готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy C10, который пока не был представлен официально.





Samsung Galaxy C10 показан в розовом цветовом исполнении. Изображение подтверждает более ранние слухи о наличии в смартфоне двойной основной камеры.

Напомним, недавние слухи сообщали, что в следующем смартфоне серии Galaxy C корейский производитель впервые для себя использует двойную камеру. Еще одним кандидатом на звание первого смартфона Samsung с двойной камерой является фаблет Galaxy Note 8. Т

Как ожидается, Samsung готовит пополнение серии Galaxy C, в которую входят смартфоны среднего уровня, моделями Galaxy C10 (маркировка SM-C9100) и Galaxy C10 Plus (маркировка SM-C9150/C9158). Смартфон получит специальную кнопку для запуска голосового помощника Bixby, как у флагманских смартфонов Galaxy S8.