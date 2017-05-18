Объявлена российская цена флагманского Sony Xperia XZ Premium

Компания Sony Mobile раскрыла подробности о выпуске в России своего нового флагманского смартфона Xperia XZ Premium. Продажи смартфона стартуют 14 июня, а прием предварительных заказов начнется 25 мая 2017 года.





Рекомендованная розничная цена на смартфон составляет 54 990 рублей. Оформившим предзаказ до 13 июня производитель обещает выдать беспроводную смарт-гарнитуру Xperia Ear с поддержкой голосового управления.



Очень зеркальный Xperia XZ Premium

Напомним, Xperia XZ Premium может похвастаться улучшенной камерой Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. В 2017 году такой модуль будет использоваться только в смартфонах Sony, а другим производителям его поставлять не будут. Второй изюминкой смартфона Xperia XZ Premium стал экран 4K HDR.





Смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5 и на передней, и на задней панелях. Xperia XZ Premium оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/2,3" Exmor RS for mobile и пятиосной системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельной фронтальной камерой 1/3,06" Exmor RS for mobile.

Аппаратной основой стал топовый в текущем году процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти (UFS). Для расширения используется гибридный слот — можно вставить либо microSD, либо вторую SIM-карту. Аккумулятор обладает емкостью 3230 мАч.