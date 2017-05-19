В сеть утек пресс рендер Moto Z2 Force

Смартфон Moto Z2 Force показался на утекшем в сеть пресс рендере. Опубликовал его сайт Android Authority. Утверждается, что рендер официальный. Гаджет можно рассмотреть и спереди и сзади.

Смартфон Moto Z2 Force напоминает по дизайну оригинальный Moto Z Force, но может похвастаться двойной основной камерой на задней панели. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке и поддержку сменных функциональных панелей Moto Mod.

Аппаратной основой станет Snapdragon 835. 5,5-дюймовый Quad HD дисплей получит защиту от ударов и падений в виде ShatterShield.

Ранее в сети публиковалась информация о размерах — 156,32 х 74,36 мм, а толщина всего 5,9 мм.