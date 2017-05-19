Потенциальный Moto Z2 на Snapdragon 835 показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2, который пока не был представлен официально.


Судя по данным бенчмарка, Moto Z2 с модельным номером Motorola XT1650 базируется на топовом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а также 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, Moto Z2 может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, двойную основную камеру и металлический корпус.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Moto Moto Z2

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