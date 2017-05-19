Nokia 3310 пользуется огромной популярностью в России

Nokia 3310 пользуется высокой популярностью в магазинах нашей родной страны. Напомним, что продажи начались 16 мая, за ретрофон просят 3990 рублей.

Представитель «Связного» Сергей Тихонов сообщил РИА Новостям: «По итогам первого дня продаж спрос на мобильный телефон ажиотажный, и мы испытываем определенный дефицит, который будет ликвидирован в ближайшее время». На данный момент, по его же словам, Nokia 3310 продается лучше любого другого телефона.

Однако эксперты считают, что в ближайшее время, когда все фанаты оригинального телефона начала 2000-х приобретут устройство, ажиотаж стихнет. Также они указывают на то высокую цену по сравнению с конкурентами.

Переизданная версия кнопочного телефона Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне, одновременно со смартфонами Nokia 3 и 5.

Новый Nokia 3310 получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру и даже слот для карточек формата microSD. Телефон стал заметно компактнее, тоньше и легче предшественника. Он предлагается в четырех цветовых вариантах — красном, желтом, синем и сером. Как сообщалось во время анонса, продажи стартуют во втором квартале 2017 года по цене 49 евро.

Изначально Nokia 3310 появилась в конце 2000-го года. За все время существования телефона было продано более 126 000 000 устройств.  

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