Xiaomi назвала дату анонса Mi Max 2 с аккумулятором на 5000 мАч

Компания Xiaomi официально подтвердила планы по выпуску смартфона под названием Mi Max 2. Дебют устройства назначен на 25 мая 2017 года. Также на специальной странице на своем сайте Xiaomi упомянула одну из особенностей Mi Max 2 — аккумулятор емкостью 5000 мАч.


Согласно предварительной информации, наследник огромного Xiaomi Mi Max оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), заключен в металлический корпус и базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 626 или 660. Также отмечается 12-мегапиксельная основная камера на сенсоре Sony IMX378 и 5-мегапиксельная фронтальная камера, операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Ранее в бенчмарке была найдена информация о 4 ГБ оперативной памяти в стандартной версии и 6 ГБ в более продвинутой модели. Цена на Xiaomi Mi Max 2 составит от 215 до 245 долларов США.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max Xiaomi Mi Max 2

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