Новый смартфон ASUS прошел сертификацию TENAA

Новый смартфон ASUS прошел сертификацию китайского регулятора TENAA. Гаджет под рабочим названием ASUS_X015D оснащается 8-ядерным процессором, работающим на частоте 1,5 ГГц, может похвастаться 5,5-дюймовым HD-дисплеем, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, накопителем на 32 ГБ или 64 ГБ.

Новинка оснащается основной двойной камерой с разрешением 13 МП, фронтальный фотоаппарат всего 5-мегапиксельный. Габариты нового смартфона: 154,5 х 76,6 х 8,85 мм. Вес равняется 175 граммам. Работает ASUS_X015D на Android 7.0 Nougat. Аккумулятор имеет емкость 4850 мАч. Есть дактилоскопический датчик.

Источник
GSMArena
Теги
ASUS смартфоны

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