Fly Cirrus 13 стал первым смартфоном бренда на Android Nougat

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Cirrus 13 (модельный номер FS518). По словам компании, это ее первый смартфон, работающий под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.





Fly Cirrus 13 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MT6737T MT6737T с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2400 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио. Размеры составляют 144 x 70,6 x 8,3 мм, а вес — 137 граммов.

Fly Cirrus 13 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 8 690 рублей.