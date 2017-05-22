Fly Cirrus 13 стал первым смартфоном бренда на Android Nougat

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Cirrus 13 (модельный номер FS518). По словам компании, это ее первый смартфон, работающий под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Fly Cirrus 13 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MT6737T MT6737T с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2400 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио. Размеры составляют 144 x 70,6 x 8,3 мм, а вес — 137 граммов.

Fly Cirrus 13 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 8 690 рублей.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Россия Fly

Комментарии

Материалы по теме

Lenovo выпустила Moto G5 в России

22 мая

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

YotaPhone 2 обновился до Android 6.0 Marshmallow

3 апреля

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля

Металлический Huawei Honor 6C поступил в продажу в России

12 мая

Металлический Meizu M5 Note поступил в продажу в России

18 апреля
Из рубрикиТелефоны
iPhone 8 сравнили с iPhone 7s и 7s Plus по размеру на фото
Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017) показались на рендерах
Основатель LeEco уходит с поста директора

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43