Lenovo подтвердила аккумулятор на 3000 мАч для Moto Z2 Play

Motorola подтвердила, что Moto Z2 Play получит аккумулятор на 3000 мАч. Это меньше, чем в случае с предшествующей моделью — Moto Z Play оснащался батареей на 3510 мАч. Сообщение об этом появилось в Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей.

Moto Z2 Play уже прошла сертификацию китайского регулятора TENAA. Смартфон располагает 5,5-дюймовым Full HD дисплеем, оснащается SoC с 8-ядерным процессором, работающим на частоте 2,2 ГГц, имеет 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 12 МП, фронтальная — 5 МП.

Судя по пресс-рендерам, появившимся ранее, Moto Z2 Play не слишком отличается по дизайну от предшественника. Среди заметных изменений — слегка переделанная домашняя кнопка в стиле Moto G5 и G5 Plus. Она не только выполняет функции сканера отпечатков пальцев, но и распознает жесты смахивания. При этом сохранились и выступающий модуль основной камеры и коннектор для панелек MotoMod.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Moto Z2 Play

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