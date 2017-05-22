Китайцы показали Moto Z2 Play
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Moto Z2 Play, пока не представленный официально.
Благодаря этому, стали доступны живые фотографии смартфона и подробности о характеристиках. По данным ведомства, Moto Z2 Play под модельным номером XT1710 намного тоньше предшественника — 5,99 мм, а также легче — 145 граммов. Впрочем, ради этого было пожертвовано емкостью аккумулятора. У Moto Z Play использовалась батарея на 3510 мАч, а в Moto Z2 Play — 3000 мАч. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев будет поддерживать жесты для навигации, как в стиле Moto G5 с G5 Plus.
Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей),12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.
Как ожидается, Moto Z2 Play выйдет в продажу в сером и золотистом цветовых вариантах.