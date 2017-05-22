OPPO R11 получит чип Snapdragon 660

Qualcomm China через пост в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) сообщила, что смартфон OPPO R11 будет действительно основан на чипе Snapdragon 660. Выбор был сделан благодаря высокой мощности и удобству использования с двойной камерой.

Предполагается, что R11 впервые для Oppo получит основную двойную камеру. В недавнем бенчмарке смартфон проходил под маркировкой Oppo R6051. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой, однако бенчмарк не давал информации относительно того, двойная камера или одинарная. Впрочем, появившиеся позднее изображения пролили на это свет.

R11 оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.