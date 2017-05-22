Макет Samsung Galaxy Note 8 показался на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось интересное видео, показывающее макет готовящегося к выходу наследника фаблета Galaxy Note 7.


Как сообщается, на видео представлен напечатанный на 3D-принтере макет Galaxy Note 8, по которому можно получить общее представление о дизайне будущей новинки. Такие макеты обычно рассылаются компанией производителям-партнерам, чтобы в релизу смартфона для него уже были готовы чехлы и другие аксессуары.


Как можно заметить, большая часть передней панели закрыта дисплеем в стиле Galaxy S8 и S8+. На задней панели размешена двойная камера с вертикальной организацией и светодиодная вспышка. Сканера отпечатков пальцев на корпусе не заметно, что позволяет надеяться на его интеграцию с дисплеем.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.



Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 8

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